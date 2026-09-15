SILENT PARTY // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay
vendredi 25 septembre 2026 · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
SILENT PARTY // Qui Sème Le Son par Diff’art
Place des Bancs Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 02:00:00
Date(s) :
2026-09-25
On ne vous présente plus la fameuse « Silent Party » !
(bon d’accord… on va quand même le faire pour celles et ceux qui étaient ailleurs, parti·e·s loin-loin-loin de nous ces 3 dernières années ! En résumé, le principe c’est 3 dj’s à la fois, des casques sans fil confortables, 3 canaux-3 couleurs, tu fais ton choix… et ça se voit !)
Rendez-vous pour lâcher prise lors de cette expérience originale et délirante, au casque, pendant laquelle la crème de la crème des dj’s locaux enflamment le dancefloor urbain !
Prévoir une pièce d’identité en guise de caution. .
Place des Bancs Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 97 23 46 contact@sallediffart.com
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English : SILENT PARTY // Qui Sème Le Son par Diff’art
L’événement SILENT PARTY // Qui Sème Le Son par Diff’art Parthenay a été mis à jour le 2026-09-04 par CC Parthenay Gâtine
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