Silent storm à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Ce programme ambitieux s’inscrit dans une démarche de recherche sur la fusion entre chanson poétique, folk et musique de chambre improvisée, où chaque musicien est également chanteur et improvisateur. Pensé comme un sextet acoustique à géométrie variable, cet ensemble mêle des timbres inédits (cordes, cuivres, piano, voix) dans une écriture organique qui explore les rapports entre souffle, harmonie et polyphonie vocale.

Oser l’intime, point de départ pour un cheminement maximaliste. Peindre le son comme on récite un mantra. Pierre Tereygeol dévoile ses chansons aux influences folk américaines et aux réminiscences guitaristiques d’Afrique de l’ouest sublimées par une orchestration impressionniste.

avec : Pierre Tereygeol, guitare, chant, Etienne Renard, contrebasse, Alba Obert, violon, Guillaume Latil, violoncelle, Thibault Gomez, piano, Paco Andréo, trombone.

Projet central du parcours actuel de Pierre Tereygeol, Silent Storm prolonge son travail autour de la voix comme fil narratif et de la chanson comme espace de composition et d’improvisation.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-30T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-30T20:00:00+02:00_2026-01-30T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/silent-storm/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

