Silex Day Journées Européennes du Patrimoine Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Silex Day Journées Européennes du Patrimoine Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne dimanche 21 septembre 2025.

Silex Day Journées Européennes du Patrimoine

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Artistes, artisans, scientifiques, ingénieurs, inventeurs, expérimentateurs, collectionneurs, bidouilleurs, rêveurs, chercheurs, trouveurs, poètes, designers, jardiniers, agriculteurs, land-artistes, érudits locaux, venez proposer, partager, échanger vos idées pour la réhabilitation et la valorisation du silex du Pays d’Othe au Maquis de Vareilles lors des Journées Européennes du Patrimoine. .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15 contact@lemaquisdevareilles.fr

English : Silex Day Journées Européennes du Patrimoine

German : Silex Day Journées Européennes du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Silex Day Journées Européennes du Patrimoine Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Sens et Sénonais