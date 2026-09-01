Silex Day – Journées Européennes du Patrimoine Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

dimanche 20 septembre 2026 · Le Maquis de Vareilles · Les Vallées de la Vanne

AGENDA · Les Vallées de la Vanne

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Informations pratiques

Les Vallées de la Vanne

Silex Day – Journées Européennes du Patrimoine

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Artistes, artisans, scientifiques, ingénieurs, inventeurs, expérimentateurs, collectionneurs, bidouilleurs, rêveurs, chercheurs, trouveurs, poètes, designers, jardiniers, agriculteurs, land-artistes, érudits locaux, venez proposer, partager, échanger vos idées pour la réhabilitation et la valorisation du silex du Pays d’Othe au Maquis de Vareilles lors des Journées Européennes du Patrimoine. .

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 31 15 contact@lemaquisdevareilles.fr

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English : Silex Day – Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Silex Day – Journées Européennes du Patrimoine Les Vallées de la Vanne a été mis à jour le 2026-09-03 par OT Sens et Sénonais