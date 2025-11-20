Silk in Lyon Festival de la soie Place de la Bourse Lyon 2e Arrondissement

Silk in Lyon Festival de la soie

Place de la Bourse Palais de la Bourse de Lyon Lyon 2e Arrondissement Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-20

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-20

Vous avez rendez-vous avec la soie, fleuron du patrimoine lyonnais ! Le Festival de la Soie devient biennal et se déroule désormais tous les 2 ans au Palais de la Bourse.

English : Silk in Lyon Festival

Discover this event bringing together all the players of the silk industry.

The Silk in Lyon festival is now held every 2 years at the Palais de la Bourse, offering a chance to learn about silk production, which forms an important part of Lyon’s industrial past.

German :

Sie haben ein Rendezvous mit der Seide, dem Prunkstück des Lyoner Kulturerbes! Das Seidenfestival wird zweijährig und findet nun alle zwei Jahre im Palais de la Bourse statt.

Italiano :

Avete un appuntamento con la seta, il gioiello della corona di Lione! Il Festival della Seta è ormai un evento biennale che si svolge ogni 2 anni al Palais de la Bourse.

Espanol :

Tiene una cita con la seda, ¡la joya de la corona lionesa! La Fiesta de la Seda es un acontecimiento bienal que se celebra cada dos años en el Palacio de la Bolsa.

