Silla ou le souffle des Dragons

L’Atelier du Sud 54 Rue François Louis Bersot Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28

Création 2026 qui a obtenu le label France- Corée donné par l’Ambassade de la République de Corée et le Centre culturel coréen de Paris à l’occasion du 140e anniversaire des relations diplomatiques France- Corée

Une femme, seule en scène, se raconte. Qu’a t-elle vécu pour nous emporter dans sa mémoire ? Le décor, les costumes, bien que fidèles à l’évocation de cette période s’adapteront à l’évolution du temps, à l’évocation de plusieurs

personnages et aux différentes époques du royaume de Silla. .

L’Atelier du Sud 54 Rue François Louis Bersot Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 26 05 54 compagniedesmuses@gmail.com

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English :

L’événement Silla ou le souffle des Dragons Besançon a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON