Silla ou le souffle des Dragons L’Atelier du Sud Besançon
Silla ou le souffle des Dragons L’Atelier du Sud Besançon vendredi 27 mars 2026.
Silla ou le souffle des Dragons
L’Atelier du Sud 54 Rue François Louis Bersot Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28
Création 2026 qui a obtenu le label France- Corée donné par l’Ambassade de la République de Corée et le Centre culturel coréen de Paris à l’occasion du 140e anniversaire des relations diplomatiques France- Corée
Une femme, seule en scène, se raconte. Qu’a t-elle vécu pour nous emporter dans sa mémoire ? Le décor, les costumes, bien que fidèles à l’évocation de cette période s’adapteront à l’évolution du temps, à l’évocation de plusieurs
personnages et aux différentes époques du royaume de Silla. .
L’Atelier du Sud 54 Rue François Louis Bersot Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 26 05 54 compagniedesmuses@gmail.com
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L’événement Silla ou le souffle des Dragons Besançon a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON