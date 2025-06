Sillages L’île de France fête le théâtre, par les Tréteaux de France, cdn Cergy

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-08-01T17:30:00 – 2025-08-01T18:00:00

Fin : 2025-08-04T14:00:00 – 2025-08-04T14:30:00

Cirque documentaire et poétique, Sillages donne corps à des témoignages d’hommes et de femmes enregistrés en amont des représentations, qui nous livrent leurs souvenirs, nous racontent leurs choix et les chemins qui composent leur vie. Ces voix recueillies composent un maillage sonore qui se tisse avec un trio : au trampoline, deux acrobates ; au chant et au violon, une musicienne. Dans une écoute totale, tels des danseurs de tango, ils se suivent, changent de cap, naviguent entre confrontation et solitude, sans jamais se perdre. Au travers de cette partition sensible, ces mots d’anonymes nous renvoient à nos propres trajectoires.

L'île de France fête le théâtre, par les Tréteaux de France, cdn Cergy, place de la Préfecture Cergy 95000 Val-d'Oise Île-de-France

Cie Nevoa – Léo Ricordel et Quentin Beaufils Cirque trampoline

Charlie Meunier