Sillon Atelier de préparation en biodynamie Bézaudun-sur-Bîne
Sillon Atelier de préparation en biodynamie Bézaudun-sur-Bîne dimanche 19 octobre 2025.
Sillon Atelier de préparation en biodynamie
Ferme Noyer Bézaudun-sur-Bîne Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
Atelier de préparats en Biodynamie à la FERME NOYER à Bézaudun-sur-Bîne
.
Ferme Noyer Bézaudun-sur-Bîne 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 81 58 12 itineraire@sillon.org
English :
Biodynamic preparation workshop at FERME NOYER in Bézaudun-sur-Bîne
German :
Workshop zu biodynamischen Präparaten auf der FERME NOYER in Bézaudun-sur-Bîne
Italiano :
Laboratorio di preparazione biodinamica presso il FERME NOYER di Bézaudun-sur-Bîne
Espanol :
Taller de preparación biodinámica en la FERME NOYER de Bézaudun-sur-Bîne
L’événement Sillon Atelier de préparation en biodynamie Bézaudun-sur-Bîne a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux