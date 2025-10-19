Sillon Atelier de préparation en biodynamie Bézaudun-sur-Bîne

Sillon Atelier de préparation en biodynamie

Ferme Noyer Bézaudun-sur-Bîne Drôme

Début : 2025-10-19 11:00:00
fin : 2025-10-19

2025-10-19

Atelier de préparats en Biodynamie à la FERME NOYER à Bézaudun-sur-Bîne
Ferme Noyer Bézaudun-sur-Bîne 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 81 58 12  itineraire@sillon.org

English :

Biodynamic preparation workshop at FERME NOYER in Bézaudun-sur-Bîne

German :

Workshop zu biodynamischen Präparaten auf der FERME NOYER in Bézaudun-sur-Bîne

Italiano :

Laboratorio di preparazione biodinamica presso il FERME NOYER di Bézaudun-sur-Bîne

Espanol :

Taller de preparación biodinámica en la FERME NOYER de Bézaudun-sur-Bîne

