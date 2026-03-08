SILLON DANSÉ INITIATION TANGO Marvejols

SILLON DANSÉ INITIATION TANGO

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

La prochaine soirée d’initiation au tango argentin, proposée et animée par nos bénévoles Laurent et Hélène, aura lieu vendredi 20 mars, comme toujours dans la convivialité et bien sûr, le respect de chacun.e et de tou.te.s ! Quels que soient votre âge, votre niveau de pratique et votre condition physique, venez découvrir (ou vous remémorer) les bases et les spécificités de cette danse à deux, et vous essayer à cette danse très codifiée où l’improvisation a, paradoxalement, toute sa place…

Alors, n’hésitez pas à venir danser… le tango bien sûr, mais aussi la salsa, le swing ou le rock par moments pendant la soirée, pour profiter pleinement de ce moment privilégié où le Sillon Lauzé se transforme en dancing de qualité ! .

The next Argentinian tango initiation evening, proposed and led by our volunteers Laurent and Hélène, will take place on Friday March 20, as always in a convivial atmosphere and, of course, with respect for everyone! Whatever your age, level of practice or physical condition, come and discover (or brush up on) the basics and specifics of this dance for two

