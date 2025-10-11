Sillon Espace artistique en résonance Artenostrum Le Parol, 1 Allée des Promenades Dieulefit

Le Parol, 1 Allée des Promenades Galerie Artenostrum Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-26

2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

Exposition Autour de Truinas

Avec Alberto Giacometti, Noémi Adda,

Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,

Sarah Plimpton, Anne Slacik

.

Le Parol, 1 Allée des Promenades Galerie Artenostrum Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org

English :

Exhibition: « Around Truinas

With Alberto Giacometti, Noémi Adda,

Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,

Sarah Plimpton, Anne Slacik

German :

Ausstellung: « Rund um Truinas »

Mit Alberto Giacometti, Noémi Adda,

Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,

Sarah Plimpton, Anne Slacik

Italiano :

Mostra: « Intorno a Truinas

Con Alberto Giacometti, Noémi Adda,

Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,

Sarah Plimpton, Anne Slacik

Espanol :

Exposición: « En torno a Truinas

Con Alberto Giacometti, Noémi Adda,

Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,

Sarah Plimpton, Anne Slacik

