Sillon Espace artistique en résonance Artenostrum Le Parol, 1 Allée des Promenades Dieulefit
Sillon Espace artistique en résonance Artenostrum Le Parol, 1 Allée des Promenades Dieulefit samedi 11 octobre 2025.
Sillon Espace artistique en résonance Artenostrum
Le Parol, 1 Allée des Promenades Galerie Artenostrum Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25
Exposition Autour de Truinas
Avec Alberto Giacometti, Noémi Adda,
Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,
Sarah Plimpton, Anne Slacik
.
Le Parol, 1 Allée des Promenades Galerie Artenostrum Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org
English :
Exhibition: « Around Truinas
With Alberto Giacometti, Noémi Adda,
Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,
Sarah Plimpton, Anne Slacik
German :
Ausstellung: « Rund um Truinas »
Mit Alberto Giacometti, Noémi Adda,
Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,
Sarah Plimpton, Anne Slacik
Italiano :
Mostra: « Intorno a Truinas
Con Alberto Giacometti, Noémi Adda,
Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,
Sarah Plimpton, Anne Slacik
Espanol :
Exposición: « En torno a Truinas
Con Alberto Giacometti, Noémi Adda,
Pierre Tal-Coat, Geneviève Asse,
Sarah Plimpton, Anne Slacik
L’événement Sillon Espace artistique en résonance Artenostrum Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux