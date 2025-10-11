Sillon Espace artistique en résonance Craft Espace Galerie CRaft Dieulefit
Sillon Espace artistique en résonance Craft Espace
Sillon Espace artistique en résonance Craft Espace
Galerie CRaft 50 Rue de Bourg Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-26
2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25
CRAFT ESPACE
Avec Jeannie Lucas, Camille Framboret,
Virginie Cognet, Guilhem Bastier
et Jeanne Morin, Ule Ewelt,
Sophie Weidler Bauchez, Camille Savoie
.
Galerie CRaft 50 Rue de Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org
English :
CRAFT ESPACE
With Jeannie Lucas, Camille Framboret,
Virginie Cognet, Guilhem Bastier
and Jeanne Morin, Ule Ewelt,
Sophie Weidler Bauchez, Camille Savoie
German :
CRAFT ESPACE
Mit: Jeannie Lucas, Camille Framboret,
Virginie Cognet, Guilhem Bastier
und Jeanne Morin, Ule Ewelt,
Sophie Weidler Bauchez, Camille Savoie
Italiano :
SPAZIO PER L’ARTIGIANATO
Con Jeannie Lucas, Camille Framboret,
Virginie Cognet, Guilhem Bastier
e Jeanne Morin, Ule Ewelt,
Sophie Weidler Bauchez, Camille Savoie
Espanol :
ESPACIO ARTESANAL
Con Jeannie Lucas, Camille Framboret,
Virginie Cognet, Guilhem Bastier
jeanne Morin, Ule Ewelt,
Sophie Weidler Bauchez, Camille Savoie
