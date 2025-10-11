Sillon Espace artistique en résonance La Prairie La Prairie Dieulefit
La Prairie 10 Rue du Château Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-26
2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25
Commissariat de Caroline Pelletti Victor
Exposition Vaisseaux, objets funéraires
Avec 20 artistes, artisan-nes, designers
La Prairie 10 Rue du Château Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org
English :
Curated by Caroline Pelletti Victor
Vaisseaux, objets funéraires » exhibition
With 20 artists, craftspeople and designers
German :
Kuratiert von Caroline Pelletti Victor
Ausstellung « Vaisseaux, objets funéraires » (Schiffe, Grabbeigaben)
Mit 20 KünstlerInnen, HandwerkerInnen, DesignerInnen
Italiano :
A cura di Caroline Pelletti Victor
Mostra « Vasi, oggetti funerari
Con 20 artisti, artigiani e designer
Espanol :
Comisariada por Caroline Pelletti Victor
Exposición « Vasijas, objetos funerarios
Con 20 artistas, artesanos y diseñadores
