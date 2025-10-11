Sillon Espace artistique en résonance La Remise d’Edmond La Remise d’Edmond Dieulefit
La Remise d’Edmond 3 Place de l’ancien Collége Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-26
2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25
En partenariat avec LA PRAIRIE
Exposition Pot.Potes
Avec Fay Michailidou, Marine Ropton,
Louise Laugier, Joël Léon, Enzo Bosse,
Madé Mathieu, Sonia Déléani
La Remise d’Edmond 3 Place de l’ancien Collége Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org
English :
In partnership with LA PRAIRIE
Pot.Potes » exhibition
With Fay Michailidou, Marine Ropton,
Louise Laugier, Joël Léon, Enzo Bosse,
Madé Mathieu, Sonia Déléani
German :
In Partnerschaft mit LA PRAIRIE
Ausstellung « Pot.Potes »
Mit: Fay Michailidou, Marine Ropton,
Louise Laugier, Joël Léon, Enzo Bosse,
Madé Mathieu, Sonia Déléani
Italiano :
In collaborazione con LA PRAIRIE
Mostra « Pot.Potes
Con Fay Michailidou, Marine Ropton,
Louise Laugier, Joël Léon, Enzo Bosse,
Madé Mathieu, Sonia Déléani
Espanol :
En colaboración con LA PRAIRIE
Exposición « Pot.Potes
Con Fay Michailidou, Marine Ropton,
Louise Laugier, Joël Léon, Enzo Bosse,
Madé Mathieu, Sonia Déléani
