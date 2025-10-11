Sillon Espace artistique en résonance Mo Mo Studio Mo Mo Studio Dieulefit
Mo Mo Studio 33 Rue de Bourg Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-26
2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25
Avec Paul Demarquet, Margot Graziani,
Léa Bigot, Claire Pégis, Camille Romagnani,
Audrey Guimard, Pauline Esparon,
Chloé Delannoy
.
Mo Mo Studio 33 Rue de Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org
English :
With Paul Demarquet, Margot Graziani,
Léa Bigot, Claire Pégis, Camille Romagnani,
Audrey Guimard, Pauline Esparon,
Chloé Delannoy
German :
Mit: Paul Demarquet, Margot Graziani,
Léa Bigot, Claire Pégis, Camille Romagnani,
Audrey Guimard, Pauline Esparon,
Chloé Delannoy
Italiano :
Con Paul Demarquet, Margot Graziani,
Léa Bigot, Claire Pégis, Camille Romagnani,
Audrey Guimard, Pauline Esparon,
Chloé Delannoy
Espanol :
Con Paul Demarquet, Margot Graziani,
Léa Bigot, Claire Pégis, Camille Romagnani,
Audrey Guimard, Pauline Esparon,
Chloé Delannoy
