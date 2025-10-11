Sillon Parcours des expositions Cinéma le Labor Rue Justin Jouve Dieulefit
Rue Justin Jouve Cinéma Le Labor Dieulefit Drôme
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-25
2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25
UNIQUEMENT LE SAMEDI: MATTHEW BARNEY > PROJECTION DU CYCLE CREMASTER
Rue Justin Jouve Cinéma Le Labor Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes itineraire@sillon.org
English :
SATURDAY ONLY: MATTHEW BARNEY > SCREENING OF THE CREMASTER CYCLE
German :
NUR AM SAMSTAG: MATTHEW BARNEY > VORFÜHRUNG DES CREMASTER-ZYKLUS
Italiano :
SOLO SABATO: MATTHEW BARNEY > PROIEZIONE DEL CICLO DEL CREMASTER
Espanol :
SÓLO SÁBADO: MATTHEW BARNEY > PROYECCIÓN DEL CICLO CREMATÍSTICO
