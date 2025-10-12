Sillon Parcours guidé autour de la céramique OT Dieulefit

OT 1 Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-12 10:30:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

(Rdv devant l’Office du Tourisme, place de l’abbé Magnet

Inscription conseillée au 04 75 46 42 49,

04 75 53 35 90 / Limité à 15 personnes)

.

OT 1 Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 itineraire@sillon.org

English :

(Rdv in front of the Tourist Office, place de l?abbé Magnet

Registration recommended on 04 75 46 42 49,

04 75 53 35 90 / Limited to 15 people)

German :

(Treffpunkt vor dem Office du Tourisme, place de l’abbé Magnet

Anmeldung empfohlen unter 04 75 46 42 49,

04 75 53 35 90 / Begrenzt auf 15 Personen)

Italiano :

(Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo, place de l’abbé Magnet

Si consiglia l’iscrizione al numero 04 75 46 42 49,

04 75 53 35 90 / Limitato a 15 persone)

Espanol :

(Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo, place de l’abbé Magnet

Se recomienda inscribirse en el 04 75 46 42 49,

04 75 53 35 90 / Número limitado a 15 personas)

