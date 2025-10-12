Sillon Parcours guidé autour de la céramique OT Dieulefit
Sillon Parcours guidé autour de la céramique OT Dieulefit dimanche 12 octobre 2025.
Sillon Parcours guidé autour de la céramique
OT 1 Place Abbé Magnet Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 10:30:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
(Rdv devant l’Office du Tourisme, place de l’abbé Magnet
Inscription conseillée au 04 75 46 42 49,
04 75 53 35 90 / Limité à 15 personnes)
.
OT 1 Place Abbé Magnet Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 itineraire@sillon.org
English :
(Rdv in front of the Tourist Office, place de l?abbé Magnet
Registration recommended on 04 75 46 42 49,
04 75 53 35 90 / Limited to 15 people)
German :
(Treffpunkt vor dem Office du Tourisme, place de l’abbé Magnet
Anmeldung empfohlen unter 04 75 46 42 49,
04 75 53 35 90 / Begrenzt auf 15 Personen)
Italiano :
(Punto d’incontro davanti all’Ufficio del Turismo, place de l’abbé Magnet
Si consiglia l’iscrizione al numero 04 75 46 42 49,
04 75 53 35 90 / Limitato a 15 persone)
Espanol :
(Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo, place de l’abbé Magnet
Se recomienda inscribirse en el 04 75 46 42 49,
04 75 53 35 90 / Número limitado a 15 personas)
L’événement Sillon Parcours guidé autour de la céramique Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux