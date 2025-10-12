Sillon Rencontre avec Guillaume Bardet et Marc Chauveau Dieulefit

Eglise Saint-Roch Dieulefit Drôme

Dans le cadre de la commande pour le mobilier liturgique de Notre-Dame de Paris, Guillaume Bardet, designer et artiste Dieulefitois et Marc Cheveau, frère Dominicain et commissaire d’exposition, échangent autour de cette aventure artistique.

Eglise Saint-Roch Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Guillaume Bardet, designer and artist from Dieulefit, and Marc Cheveau, Dominican friar and exhibition curator, discuss this artistic adventure as part of a commission for the liturgical furniture of Notre-Dame de Paris.

German :

Im Rahmen des Auftrags für das liturgische Mobiliar von Notre-Dame de Paris tauschen sich Guillaume Bardet, Designer und Künstler aus Dieulefit, und Marc Cheveau, Dominikanerbruder und Ausstellungskurator, über dieses künstlerische Abenteuer aus.

Italiano :

Guillaume Bardet, designer e artista di Dieulefit, e Marc Cheveau, frate domenicano e curatore di mostre, parlano di questa avventura artistica nell’ambito della commissione degli arredi liturgici di Notre-Dame de Paris.

Espanol :

Guillaume Bardet, diseñador y artista de Dieulefit, y Marc Cheveau, fraile dominico y comisario de exposiciones, comentan esta aventura artística en el marco del encargo del mobiliario litúrgico de Notre-Dame de París.

