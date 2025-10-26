Sillon Rencontre avec le peintre Didier Chamizo Dieulefit

Sillon Rencontre avec le peintre Didier Chamizo

Ecole de Beauvallon Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Emblématique de l’esprit et de l’histoire Dieulefitoise, l’école de Beauvallon crée en 1929 par Marguerite Soubeyran et Catherine Krafft est une structure dédiée à l’enfance et pionnière de la pédagogie active en France.

Ecole de Beauvallon Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 94 22 32

English :

Emblematic of the spirit and history of Dieulefit, the Ecole de Beauvallon, founded in 1929 by Marguerite Soubeyran and Catherine Krafft, is a structure dedicated to children and a pioneer of active pedagogy in France.

German :

Die Schule Beauvallon, die 1929 von Marguerite Soubeyran und Catherine Krafft gegründet wurde, ist ein Symbol für den Geist und die Geschichte Dieulefits und eine Einrichtung, die sich der Kindheit widmet und eine Pionierin der aktiven Pädagogik in Frankreich ist.

Italiano :

Emblematica dello spirito e della storia di Dieulefit, la scuola Beauvallon, fondata nel 1929 da Marguerite Soubeyran e Catherine Krafft, è una struttura dedicata ai bambini e pioniera dell’insegnamento attivo in Francia.

Espanol :

Emblemática del espíritu y la historia de Dieulefit, la escuela Beauvallon, fundada en 1929 por Marguerite Soubeyran y Catherine Krafft, es una estructura dedicada a los niños y pionera de la enseñanza activa en Francia.

