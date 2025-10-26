Sillon Trail et art Dieulefit
Sillon Trail et art Dieulefit dimanche 26 octobre 2025.
Sillon Trail et art
Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26 08:30:00
fin : 2025-10-26
Date(s) :
2025-10-26
L’association PASSION TRAIL DIEULEFIT ouvre son entraînement à toutes ceux et celles qui veulent y participer ou découvrir la pratique du Trail.
.
Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 92 48 67 itineraire@sillon.org
English :
The PASSION TRAIL DIEULEFIT association opens its training to all those who want to take part or discover trail running.
German :
Der Verein PASSION TRAIL DIEULEFIT öffnet sein Training für alle, die daran teilnehmen oder die Praxis des Trails entdecken möchten.
Italiano :
L’associazione PASSION TRAIL DIEULEFIT apre i suoi allenamenti a tutti coloro che vogliono partecipare o scoprire il trail running.
Espanol :
La asociación PASSION TRAIL DIEULEFIT abre sus entrenamientos a todos aquellos que quieran participar o descubrir el trail running.
L’événement Sillon Trail et art Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux