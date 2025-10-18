SILLON Une belle tablée, Comment habiter, rénover et construire sur un territoire rural comme celui du pays de Dieulefit Dieulefit

26 rue du Bourg Dieulefit Drôme

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

Pour en discuter, les architectes Marguerite Anthonioz et Régis Mandrillon de MAA ATELIER et la scénographe Maïda Chavak installent une grande table.

Cartographies du territoire, plans-en-cours, plans-futurs la Belle Tablée est ouverte à toustes !

26 rue du Bourg Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 17 68 40 itineraire@sillon.org

English :

Architects Marguerite Anthonioz and Régis Mandrillon of MAA ATELIER and scenographer Maïda Chavak set up a large table for discussion.

Cartographies of the territory, plans-in-progress, plans-futures: the Belle Tablée is open to all!

German :

Um darüber zu diskutieren, stellen die Architekten Marguerite Anthonioz und Régis Mandrillon von MAA ATELIER und die Szenografin Maïda Chavak einen großen Tisch auf.

Kartografien des Territoriums, laufende Pläne, Zukunftspläne: Die Belle Tablée ist für alle offen!

Italiano :

Gli architetti Marguerite Anthonioz e Régis Mandrillon del MAA ATELIER e la scenografa Maïda Chavak allestiranno un grande tavolo per le discussioni.

Mappe dell’area, progetti in corso, piani futuri: la Belle Tablée è aperta a tutti!

Espanol :

Los arquitectos Marguerite Anthonioz y Régis Mandrillon, de MAA ATELIER, y la escenógrafa Maïda Chavak instalarán una gran mesa para los debates.

Mapas de la zona, proyectos en curso, planes de futuro: ¡la Belle Tablée está abierta a todos!

