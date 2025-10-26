Sillon Visite chemin des artistes réfugiés Dieulefit

Sillon Visite chemin des artistes réfugiés Dieulefit dimanche 26 octobre 2025.

Sillon Visite chemin des artistes réfugiés

RV Parc de la Baume Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 10:30:00

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-26

(Rdv devant le mémorial parc de la baume / Inscription conseillée

au 04 75 46 42 49 / 04 75 53 35 90

Limité à 15 personnes)

.

RV Parc de la Baume Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 42 49 itineraire@sillon.org

English :

(Rdv in front of the memorial parc de la baume / Registration recommended

04 75 46 42 49 / 04 75 53 35 90

Limited to 15 people)

German :

(Treffpunkt vor dem Denkmal Parc de la baume / Anmeldung empfohlen

unter 04 75 46 42 49 / 04 75 53 35 90

Begrenzt auf 15 Personen)

Italiano :

(Punto d’incontro davanti al monumento commemorativo del Parc de la Baume / Si consiglia l’iscrizione

04 75 46 42 49 / 04 75 53 35 90

Limitato a 15 persone)

Espanol :

(Punto de encuentro frente al monumento conmemorativo del Parc de la Baume / Inscripción recomendada

04 75 46 42 49 / 04 75 53 35 90

Limitado a 15 personas)

L’événement Sillon Visite chemin des artistes réfugiés Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux