SILO DIA – 109 – Le Guingois Montlucon

SILO DIA – 109 – Le Guingois Montlucon samedi 11 octobre 2025.

SILO DIA Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

Style : PercussionsSilo Dia c’est le son d’une rencontre à la fois délicate et volcanique, entre des hommes et des mondes.Ce duo virevoltant nous embarque dans un voyage rythmique africain, des déserts les plus brûlants jusqu’aux forêts les plus sombres. Les musiciens montluçonnais nous invitent au fin fonds des sonorités de l’Afrique de l’Ouest avec tout ce qu’elle a de magique, de festif et de mystérieux.Debout placement libre.

109 – Le Guingois 109 RUE ERNEST MONTUSES 03100 Montlucon 03