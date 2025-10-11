SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot 109 rue Ernest Montuses Montluçon
SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot 109 rue Ernest Montuses Montluçon samedi 11 octobre 2025.
SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Silo Dia c’est le son d’une rencontre à la fois délicate et volcanique, entre des hommes et des mondes.
.
109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18
English :
Silo Dia is the sound of a delicate yet volcanic encounter between people and worlds.
German :
Silo Dia ist der Klang einer zarten und zugleich vulkanischen Begegnung zwischen Menschen und Welten.
Italiano :
Silo Dia è il suono di un incontro delicato ma vulcanico tra persone e mondi.
Espanol :
Silo Dia es el sonido de un encuentro delicado pero volcánico entre personas y mundos.
L’événement SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme