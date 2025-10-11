SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot 109 rue Ernest Montuses Montluçon

SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot 109 rue Ernest Montuses Montluçon samedi 11 octobre 2025.

SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot

109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Silo Dia c’est le son d’une rencontre à la fois délicate et volcanique, entre des hommes et des mondes.

.

109 rue Ernest Montuses 109 Le guingois Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 88 18

English :

Silo Dia is the sound of a delicate yet volcanic encounter between people and worlds.

German :

Silo Dia ist der Klang einer zarten und zugleich vulkanischen Begegnung zwischen Menschen und Welten.

Italiano :

Silo Dia è il suono di un incontro delicato ma vulcanico tra persone e mondi.

Espanol :

Silo Dia es el sonido de un encuentro delicado pero volcánico entre personas y mundos.

L’événement SILO DIA Grégoire Viché & Didier Pajot Montluçon a été mis à jour le 2025-09-16 par Montluçon Tourisme