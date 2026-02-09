SILOPHONIC #2 Avec La Velue et Among Tides L’Alambik! Le Mans

SILOPHONIC #2 Avec La Velue et Among Tides

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Dès la saison 2025/2026, Superforma met en place les soirées Silophonic, des soirées dédiées aux musicien·nes du Silo. Réunis autour d’un style musical, deux groupes pratiquants habituellement au Silo proposeront un show sur la scène de L’Alambik!

Pour cette deuxième soirée, ce sont les groupes La Velue et Among Tides qui vous proposent une soirée post-rock/post-punk. .

L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement SILOPHONIC #2 Avec La Velue et Among Tides Le Mans a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72