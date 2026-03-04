Silver, Cinémas du Grütli, Genève

Silver 6 et 8 mars Cinémas du Grütli

Tous les tarifs sont sur https://fifdh.org/festival/programme/2026/film/silver/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T21:00:00+01:00 – 2026-03-06T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T18:00:00+01:00 – 2026-03-08T20:00:00+01:00

À travers les yeux de Juvi, douze ans, le film plonge dans la vie des habitant·es de la plus haute et plus ancienne mine de Bolivie. Il met en lumière cette dure réalité où la mort pèse autant que l’argent extrait, questionne la résistance physique et mentale des mineur·es ainsi que leur spiritualité et leurs rituels quotidiens. Un film qui dévoile un regard puissant et engagé sur un travail extrême, qui expose le lourd coût humain derrière la richesse moderne.

Cinémas du Grütli Rue du Général-DUFOUR 16, 1204 Genève Genève 1205

