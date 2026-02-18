Silver Friday Villeneuve-d’Ascq

Silver Friday

1 allée du Musée VIlleneuve-d'Ascq

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 14:00:00

fin : 2026-03-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Les vendredis après-midi gratuits

pour les +65 ans

Tous les vendredis, le musée ouvre gratuitement ses portes aux séniors. Ils pourront bénéficier de visites courtes, d’un moment convivial autour d’un café ou goûter et d’une activité culturelle renouvelée. Au programme cours d’histoire de l’art, conférences, lectures, concerts intimistes ou atelier de pratique artistiques seront organisés.

Silver Friday intergénérationnels

Pendant les vacances scolaires, les Silvers Friday deviennent intergénérationnels. Grands parents et petits-enfants peuvent se retrouver pour partager ateliers créatifs et moments musicaux.

_Avec le soutien d’On Seniors’Side Foundation._

![](/sites/default/files/inline-images/Logo-de-la-Fondation-On-Seniors%27-Side.jpg)

1 allée du Musée VIlleneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

English :

Free Friday afternoons

for those over 65

Every Friday, the museum opens its doors to seniors free of charge. They can enjoy short visits, a convivial moment over a coffee or snack, and a renewed cultural activity. The program includes art history courses, lectures, readings, intimate concerts and art workshops.

Intergenerational Silver Fridays

During the school vacations, Silvers Fridays become intergenerational. Grandparents and grandchildren can get together to share creative workshops and musical moments.

with the support of the On Seniors’ Side Foundation

![](/sites/default/files/inline-images/Logo-de-la-Fondation-On-Seniors%27-Side.jpg)

