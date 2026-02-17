Silver Lining x FØR x Marion Fritsch La Dame de Canton Paris

Silver Lining (soft rock)

Fondé en 2014 à Paris par Domitille Lebrun (auteure-compositrice-interprète, chant, guitare, piano) et Romuald Lechat (auteur-compositeur, guitare, chant), Silver Lining développe un univers folk-rock nourri d’influences country et blues, où se mêlent harmonies vocales, écriture sensible et textures instrumentales organiques.

D’abord conçu comme un duo, le projet s’ouvre en 2022 à une formation complète avec l’arrivée de Pascal Cesari (basse) et Julien Bouvier (batterie), apportant une dimension rythmique et scénique plus ample. Cette évolution marque un tournant artistique et sonore.

Après plusieurs concerts sur la scène parisienne, le groupe publie en 2021 un premier EP, Among The Waves, qui pose les fondations de son identité musicale : mélodies aériennes, atmosphères tantôt lumineuses, tantôt introspectives, et une écriture explorant la résilience, la mémoire et l’espoir.

Le 6 décembre 2024 paraît leur second EP, After The Storm. Plus abouti et orchestral, ce nouvel opus affirme la maturité du groupe à travers cinq titres où alternent délicatesse harmonique et envolées rythmiques.

En avril 2025, le magazine Rock&Folk salue cette évolution :

« Ce second EP bénéficie de cet enrichissement orchestral (…) certains morceaux reposent sur le charme du timbre féminin ou des harmonies vocales des deux voix (“Listen”, “The Urge”), d’autres prennent leur envol avec la rythmique qui contribue à un swing communicatif (“The Midnight Hour”) ou grâce à l’ampleur instrumentale — telle la litanie de “Breathless” qui se pare de l’apport d’un piano et d’un violoncelle. » — Rock&Folk, avril 2025

°°°

FØR (Folk)

FØR est un artiste originaire de Paris qui puise ses influences chez Damien Rice, Nick Drake ou encore Radiohead pour en ressortir une folk intimiste et sensible.

Le 1er EP « IS THIS ALL WE HAVE LEFT TO YOU? » sorti en septembre 2019, est le témoignage d’une naissance et l’accomplissement d’un an de travail. Une vingtaine de concerts plus tard, de belles critiques et quelques passages radio remarqués sur FIP et RTL2 dans l’émission BY ZEGUT, FØR entre de nouveau en studio, début janvier 2020, pour enregistrer le 2ème EP « FOREVER BOUND » qui sort le 30 octobre 2020. Dans la lignée et l’esthétique du précédent EP, il en est son digne successeur et mène le groupe jusqu’à une programmation sur la scène du Festival Essonne en scène en septembre 2021.

°°°

Marion Fritsch – 1ère partie (Poésie musicale)

Créatrice de contenu, Marion Fritsch est autrice et poétesse.

Connue pour partager ses textes sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme @unlivre_unehistoire_ (éditions albin michel), elle y rassemble une large communauté qui se reconnaît dans ses mots.

Passionnée d’écriture et du travail d’oralité, elle touche juste grâce à des textes universels, engagés et émouvants, qu’elle aime partager et performer sur scène.

Trois artistes se partageront la scène de la Dame de Canton, pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire, ancrée au cœur de Paris mais chargée d’histoire et de voyages autour du monde

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h00 à 23h00

payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T20:00:00+02:00_2026-04-10T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/silver-lining-x-for-x-marion-fritsch



Afficher la carte du lieu La Dame de Canton et trouvez le meilleur itinéraire

