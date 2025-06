SILVESTRE DANGOND – Le Bataclan Paris

SILVESTRE DANGOND Début : 2025-07-20 à 20:00. Tarif : – euros.

La superstar colombienne Silvestre Dangond, icône moderne du vallenato, a porté le genre à de nouveaux sommets mondiaux au cours de plus de deux décennies. Trois fois lauréat d’un Latin GRAMMY, il tourne à l’international avec grand succès et a collaboré avec des artistes majeurs tels que Nicky Jam, Natti Natasha, Carin León, Emilia, Fonseca et Carlos Vives. Sa chanson « Tú o Yo » avec Vives a été désignée par Billboard comme l’une des 24 meilleures chansons sorties en 2024.Connu non seulement pour sa puissance vocale et sa présence imposante sur scène, Silvestre a également fait preuve d’un engagement philanthropique fort en faveur de la préservation et de la promotion du vallenato, soutenant les nouvelles générations d’artistes par le biais d’initiatives éducatives et culturelles.En 2025, son single « Vestido Rojo » avec Emilia a atteint la première place des charts Latin aux Etats-Unis, confirmant ainsi sa polyvalence et sa grande popularité. Peu après, il a dévoilé une collaboration remarquable avec Carin León intitulée « Cosas Sencillas », saluée par les fans et les critiques pour sa profondeur émotionnelle, son authenticité et son mélange harmonieux de styles.Silvestre célèbre actuellement la sortie de son très attendu album « El Último Baile », un projet puissant et sincère réalisé avec son accordéoniste de longue date, Juancho de la Espriella. Le lancement de l’album a été marqué par trois concerts consécutifs à guichets fermés au Parque de la Leyenda Vallenata à Valledupar, sa ville natale, au cours d’une célébration de plusieurs jours avec ses fans « silvestrista » dévoués. L’album sera la pièce maîtresse d’une prochaine tournée des stades à travers la Colombie, réaffirmant son statut d’artiste parmi les plus influents de la musique latine d’aujourd’hui.Silvestre Dangond sera en Europe cet été pour quelques concerts exclusifs et passera par le Bataclan à Paris le 20 juillet, jour de la fête nationale colombienne !VERYSHOW PRODUCTIONS – L-R-20-9379 / L-R-20-0663

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75