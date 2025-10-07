S’imaginer institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse

Cette exposition rassemble une soixantaine d’artistes ayant participé aux cours publics 2024-2025 de Quentin Jouret et Martine Gélis à l’isdaT.

Quentin Jouret et Martine Gélis animent au sein de l’isdaT des ateliers de dessin et de peinture ouverts à toutes et tous. Au sein de ces cours peuvent s’exprimer toute la créativité et l’inventivité d’artistes n’ayant suivi aucune formation institutionnelle, venus d’horizons les plus divers, sans souci de carrière ni de rentabilité. Pour le plaisir d’expérimenter et dans l’expérimentation du plaisir.

Vernissage mercredi 8 octobre 2025 à 18h.

communication@isdat.fr 0531471211

institut supérieur des arts et du design de Toulouse 5 quai de la Daurade 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne