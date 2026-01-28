Simba Baumgartner & Alexandre Cavalière Quartet Le Son de la Terre PARIS 05

L’arrière petit fils de Django Reinhardt, Simba Baumgartner vient nous présenter son Quartet qui rend hommage à la musique de son aïeul.

Au programme des compositions du maître bien sur mais pas seulement ! Epauler par le violoniste belge Alexandre Cavalière, véritable virtuose du style et une section rythmique composée de Mathieu Chatelain et Esteban Félix, ils nous livreront leur vision du jazz manouche en 2026.

Simba Baumgartner, guitare solo

Alexandre Cavalière, violon

Mathieu Chatelain, guitare rythmique

Esteban Felix, contrebasse

Les héritiers de Django et Grappelli nous livrent leur vision du jazz manouche en 2026.

Le dimanche 01 mars 2026

de 18h00 à 20h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



