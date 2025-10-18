Simenon en Bourbonnais Echanges et tables rondes Hôtel de l’Univers Montluçon

Simenon en Bourbonnais Echanges et tables rondes Hôtel de l’Univers Montluçon samedi 18 octobre 2025.

Simenon en Bourbonnais Echanges et tables rondes

Hôtel de l’Univers 38 avenue Marx Dormoy Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

A l’occasion de la semaine Simenon en Bourbonnais l’hôtel de l’Univers accueille des échanges et tables rondes.

.

Hôtel de l’Univers 38 avenue Marx Dormoy Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes simenon.en.bourbonnais@gmail.com

English :

To mark Simenon en Bourbonnais week, the Hôtel de l’Univers is hosting a series of round-table discussions.

German :

Anlässlich der Woche Simenon en Bourbonnais finden im Hôtel de l’Univers Austauschveranstaltungen und Diskussionsrunden statt.

Italiano :

In occasione della settimana Simenon en Bourbonnais , l’Hôtel de l’Univers ospita una serie di dibattiti e tavole rotonde.

Espanol :

Con motivo de la semana Simenon en Bourbonnais , el Hôtel de l’Univers organiza una serie de debates y mesas redondas.

L’événement Simenon en Bourbonnais Echanges et tables rondes Montluçon a été mis à jour le 2025-10-09 par Montluçon Tourisme