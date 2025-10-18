Simenon en Bourbonnais projection Les romans durs de Georges Simenon Cinéma le Palace Montluçon

Cinéma le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon Allier

Début : 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

A l’occasion de la semaine Simenon en Bourbonnais des projections sont organisées au cinéma le Palace de Montluçon.

Cinéma le Palace 30 boulevard de Courtais Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes simenon.en.bourbonnais@gmail.com

English :

To mark Simenon en Bourbonnais week, screenings are being organized at the Palace cinema in Montluçon.

German :

Anlässlich der Woche Simenon en Bourbonnais finden im Kino le Palace in Montluçon Filmvorführungen statt.

Italiano :

In occasione della settimana Simenon en Bourbonnais , vengono organizzate proiezioni al cinema Palace di Montluçon.

Espanol :

Con motivo de la semana Simenon en Bourbonnais , se organizan proyecciones en el cine Palace de Montluçon.

