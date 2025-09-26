SIMON CHOUF SALLE NOUGARO Toulouse

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 21:45:00

2025-09-26

Avec Simon Chouf, chaque concert est un terrain d’exploration. Avec son trio complice, il débute une nouvelle aventure sonore autour des claviers et de la batterie.

Son répertoire oscille entre corde sensible et corde raide, où se côtoient les larmes de la mer et les oiseaux-drones, la colère douce et l’amour résilient. Chouf revient sur scène avec une énergie renouvelée, et un goût intact pour les mots qui remuent. C’est un moment rare, sincère et vibrant qui nous attend à la salle Nougaro. Soyions aux premières loges de cette renaissance musicale. .

With Simon Chouf, every concert is a field of exploration. With his trio accomplice, he embarks on a new sonic adventure around keyboards and drums.

Für Simon Chouf ist jedes Konzert eine Entdeckungsreise. Mit seinem komplizenhaften Trio beginnt er ein neues Klangabenteuer rund um Keyboards und Schlagzeug.

Con Simon Chouf, ogni concerto è un’esplorazione. Con il suo trio complice, si imbarca in una nuova avventura sonora basata su tastiere e batteria.

Con Simon Chouf, cada concierto es una exploración. Con su trío cómplice, se embarca en una nueva aventura sonora en torno a los teclados y la batería.

