Simon Cojean « 100% beurre salé » Spectacle d'humour La Comédie du Finistère Brest samedi 27 septembre 2025.
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-09-27 20:00:00
fin : 2025-11-12 21:15:00
2025-09-27 2025-11-12 2025-12-20
Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ?
Quel est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un Breton ?
Nantes est-elle en Bretagne ?
Plutôt gavotte, biniou ou kouign amann ?
Qui est Nolwenn Leroy ?
« 100% beurre salé » éclaircit ces mystères obscurs !
À travers une galerie de personnages hauts en couleur, suivez Simon dans son exploration de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé enseignant le Breton, d’une guide dépressive ou d’un animateur… animé !
Le tout pour un spectacle 100% humour, 100% danse, 100% musique et 100% connaissances sur la Bretagne.
L’objectif faire tomber, avec auto-dérision, ces clichés tenaces qui collent à la peau de sa région
Informations pratiques
Durée 1h15
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
