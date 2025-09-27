Simon Cojean « 100% beurre salé » Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest

Simon Cojean « 100% beurre salé » Spectacle d’humour La Comédie du Finistère Brest samedi 27 septembre 2025.

Simon Cojean « 100% beurre salé » Spectacle d’humour

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-11-12 21:15:00

Date(s) :

2025-09-27 2025-11-12 2025-12-20

Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ?

Quel est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un Breton ?

Nantes est-elle en Bretagne ?

Plutôt gavotte, biniou ou kouign amann ?

Qui est Nolwenn Leroy ?

« 100% beurre salé » éclaircit ces mystères obscurs !

À travers une galerie de personnages hauts en couleur, suivez Simon dans son exploration de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé enseignant le Breton, d’une guide dépressive ou d’un animateur… animé !

Le tout pour un spectacle 100% humour, 100% danse, 100% musique et 100% connaissances sur la Bretagne.

L’objectif faire tomber, avec auto-dérision, ces clichés tenaces qui collent à la peau de sa région

Informations pratiques

Durée 1h15

Tout public

Salle accessible aux PMR

Placement libre, par ordre d’arrivée

Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation

L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Simon Cojean « 100% beurre salé » Spectacle d’humour Brest a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole