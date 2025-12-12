SIMON COJEAN DANS 100 BEURRE SALE – COMEDIE DE RENNES Rennes

SIMON COJEAN DANS 100 BEURRE SALE Début : 2026-04-11 à 19:00. Tarif : – euros.

À travers une galerie de personnages hauts en couleur, suivez Simon dans son exploration de la Bretagne. À la rencontre d’un vieux curé enseignant le Breton, d’une guide dépressive ou d’un animateur. Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel est le taux d’alcool moyen dans le sang d’un Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ? Plutôt gavotte, biniou ou kouign amann ? Qui est Nolwenn Leroy ? 100% beurre salé éclaircit ces mystères obscurs ! Le tout pour un spectacle 100% humour, 100% danse, 100% musique et 100% connaissances sur la Bretagne. L’objectif : faire tomber, avec auto-dérision, ces clichés tenaces qui collent à la peau de sa région.

COMEDIE DE RENNES 31 RUE XAVIER GRALL 35700 Rennes 35