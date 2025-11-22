Simon Cojean La danse bretonne n’existe pas L’Arvorik Lesneven

Simon Cojean La danse bretonne n'existe pas L'Arvorik Lesneven samedi 22 novembre 2025.

L'Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven Finistère

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

La danse bretonne n’existe pas. Ou plutôt, elle n’existe pas au singulier. Elle se décline, se transforme, se transmet, se réinvente sans cesse. Ce spectacle part de cette idée provocatrice pour mieux révéler la richesse et la diversité des danses traditionnelles une mosaïque de pas, de formes et de rythmes, tissée au fil des siècles, des territoires et des rencontres entre peuples. Avec humour, érudition et autodérision, Simon Cojean revisite ce patrimoine vivant dans une forme originale, entre conférence théâtralisée et seul-en-scène débridé. Tour à tour comédien, danseur, et conteur, il mêle anecdotes, histoire, sciences humaines et clins d’oeil malicieux pour interroger notre rapport à la culture et au monde. Le spectacle rend hommage aux collecteurs passionnés, passés et présents, qui ont su recueillir et transmettre ces danses, ces gestes, ces mémoires du corps. Il interroge aussi les enjeux d’identité, de transmission et d’universalité pourquoi cette fascination pour les danses bretonnes, alors même que d’autres formes semblent plus contemporaines ? Que racontent-elles de nous, d’hier à aujourd’hui ? La danse bretonne n’existe pas propose une traversée joyeuse et sensible au coeur d’un patrimoine en mouvement, où chaque pas nous relie aux autres, ici et ailleurs. Car si la danse bretonne n’existe pas… c’est peut-être qu’elle est universelle. .

L’Arvorik 1 rue du Rétalaire Lesneven 29260 Finistère Bretagne

