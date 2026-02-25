Simon Goubert ‘Background Trio’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Il revient vers des répertoires qui lui étaient chers, avec lesquels il nous a enchantés pendant des années (John Coltrane, McCoy Tyner, Michel Graillier,…) en y insérant des compositions originales, comme à son habitude. Il a choisi deux compagnons de musique qu’il souhaitait inviter depuis longtemps : Etienne Deconfin et Léna Aubert. Trois musiciens, trois générations enflammées.

Etienne Deconfin : piano

Léna Aubert : contrebasse

Simon Goubert : batterie

—

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Après bientôt quarante ans de vie de leader et neuf albums sous son nom (ainsi qu’une centaine en tant que sideman), Simon Goubert forme le premier trio sous nom.

Le mercredi 29 avril 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 29 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T00:30:00+02:00

fin : 2026-04-30T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-29T19:30:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-29T21:30:00+02:00_2026-04-29T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire

