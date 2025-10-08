SIMONE DE BEAUVOIR ET L’AMANT AMÉRICAIN – LE PETIT GYMNASE Paris

SIMONE DE BEAUVOIR ET L'AMANT AMÉRICAIN Début : 2025-10-08 à 21:30.

SIMONE DE BEAUVOIR ET L’AMANT AMÉRICAINQuand Simone de Beauvoir tombe folle amoureuse de Nelson Algren, écrivain américain Prix Pulitzer…Une liaison entre Paris et Chicago où Simone de Beauvoir découvre le plaisir. Une pièce inédite où Anne-Charlotte Laugier imagine les mots de « l’amant américain » à partir de cette correspondance disparue et fait revivre un amour passionnel et sensuel, sur lequel plane l’ombre de Sartre…Parking : 2 rue d’hauteville 75010 paris5 rue du FBG Poissonnière 75009 paris

LE PETIT GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75