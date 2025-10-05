ANAIS MVA – LE TRIANON Paris

ANAIS MVA – LE TRIANON Paris mercredi 10 décembre 2025.

ANAIS MVA Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : ANAIS MVAJeune autrice-compositrice-interprète de 23 ans formée au conservatoire, ANAÏS MVA a déjà conquis de nombreux fans, avec ses chansons aux thématiques douces-amères (santé mentale, troubles du comportement alimentaire, addiction,…) enrobées de textures pop. Depuis ses débuts, elle invite ses fans dans son processus créatif en partageant sur TikTok des extraits de ses chansons en cours, sans filtre, accompagnée de son piano ou de sa guitare. Après deux premiers EP en 2023 et 2024, elle a dévoilé deux nouveaux single “monde” et « vriller » premier extraits d’un nouveau projet « le lapin blanc » à venir.Après avoir rempli La Cigale, elle sera sur la scène du Trianon le 11 Avril prochain.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE TRIANON 80 Boulevard Rochechouart 75018 Paris 75