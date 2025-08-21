SIMONE en aparté Gacé

SIMONE en aparté

Avenue de Tahiti Gacé Orne

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Survivante des camps d’extermination, symbole de l’émancipation des femmes et militante du droit à l’avortement, première présidente du Parlement européen, Simone Veil n’a cessé de promouvoir les valeurs éthiques de liberté, égalité et fraternité, et, par chacun de ses combats, de défendre la paix.

Entrer dans son espace intime, ouvert et hors du temps, dans lequel la narration, l’apostrophe, la réflexion ou le souvenir seraient vécus comme un temps présent d’où l’on pourrait entendre avec simplicité la force de la lucidité et l’espoir qu’elle revendique.

Tenter de saisir, à travers un kaléidoscope d’évocations, la nature de ses convictions et de ses engagements, ses doutes et ses colères parfois. Derrière ses combats qui sont devenus bien souvent des acquis, se dévoile une personne de caractère, d’une richesse hors du commun, d’une rare intelligence et d’une grande sensibilité.

Dévoiler une part de son intimité pour toucher l’universalité.

Evoquer sa singularité pour toucher l’intimité. Arnaud Aubert, metteur en scène.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault. .

