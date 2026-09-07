Simone Fattal – Des villes au fond d’un lac, Musée d’art moderne de Paris, Paris

Informations pratiques

Simone Fattal – Des villes au fond d’un lac 18 septembre 2026 – 24 janvier 2027 Musée d’art moderne de Paris Paris

14€ tarif plein et 12€ tarif réduit Gratuit : -18 ans

Tarif combiné avec l’exposition

Kerry James Marshall : 20 € / 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-24T10:00:00+01:00 – 2027-01-24T18:00:00+01:00

À l’automne 2026, le Musée d’Art Moderne de Paris dédie une importante exposition à Simone Fattal, artiste libano-étatsunienne née en 1942 à Damas en Syrie, et installée à Paris depuis de nombreuses années.

Rassemblant une centaine d’œuvres, l’exposition retrace plus de cinquante ans de son parcours artistique, des premières peintures de paysage aux céramiques et collages. Organisé selon une succession d’ensembles et hors de toute chronologie, le parcours de l’exposition invite les visiteurs à explorer les lignes de force d’une œuvre aux aspects divers et en constant renouvellement.

Musée d’art moderne de Paris Avenue du Président Wilson, 75016 Paris, France Paris 75016 Chaillot Paris Île-de-France 33153674000 https://www.mam.paris.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=10229949718985 »}] Oeuvres monumentales de Sonia et Robert Delaunay, de Dufy et Matisse. Gleize, Villon. Deux des trois tryptiques de « la danse » réalisés pour le Docteur Barnes par Henri Matisse. La « Fée Electricité » de Raoul Dufy et des laques de Dunand.

À l’automne 2026, le Musée d’Art Moderne de Paris dédie une importante exposition à Simone Fattal, artiste libano-étatsunienne née en 1942 à Damas en Syrie, et installée à Paris depuis de nombreuses …

Simone Fattal

Dionysos

1999

Don de la Société des amis du Musée d’Art

Moderne de la Ville de Paris

Comité International en 2024.

© Droits réservés

Crédit photographique : François Doury

© ADAGP, Paris, 2026