Simone fête ses 10 ans Saint-Macaire

Simone fête ses 10 ans Saint-Macaire samedi 20 septembre 2025.

Simone fête ses 10 ans

Allées des Tilleuls Saint-Macaire Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le Collectif Simone & les Mauhargats fête ses 10 printemps !

Près de 50 exposants investiront les allées artistes, artisans, créateurs locaux, mais aussi les “Simone” d’hier et d’aujourd’hui. Bijoux, couture, aquarelles, crochet, luminaires, vannerie, papeterie, bougies, céramiques, savons et cosmétiques naturels… un véritable concentré de savoir-faire et de belles trouvailles, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Tout au long de l’après-midi, le public pourra profiter d’un programme festif et varié

– Concerts pour faire vibrer les allées,

– Ateliers créatifs pour petits et grands,

– Surprises à découvrir au fil de la journée

Et pour clôturer cette journée en beauté, la fête se prolongera avec une soirée dansante animée par un DJ.

Deux foodtrucks seront présents sur place, complétés par des douceurs et boissons maison concoctées avec amour par l’association. .

Allées des Tilleuls Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 01 24 33 simoneetlesmauhargats@gmail.com

English : Simone fête ses 10 ans

German : Simone fête ses 10 ans

Italiano :

Espanol : Simone fête ses 10 ans

L’événement Simone fête ses 10 ans Saint-Macaire a été mis à jour le 2025-08-28 par La Gironde du Sud