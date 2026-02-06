Simone Mousset – The Great Chevalier Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

50 ans presque jour pour jour après la présentation à Paris de Josiane, la Paysanne, sans doute la plus célèbre pièce du Ballet National Folklorique du Luxembourg, son nouveau directeur artistique en propose une audacieuse relecture en solo. Enfant terrible de la danse folklorique contemporaine, M. Chevalier rend hommage à l’amitié parisiano-luxembourgeoise qu’a fait naître cette création et en danse des extraits emblématiques, dont l’iconique Danse du pigeon.

Au-delà des prouesses techniques que promet The Great Chevalier, c’est à une véritable célébration qu’invite le chorégraphe au fil d’une tournée qui revisite les villes ayant contribué au succès du Ballet National Folklorique du Luxembourg. Fondée par les sœurs luxembourgeoises Josephine et Claudine Bal, la compagnie ne cesse de conjuguer tradition et innovation depuis ses débuts. Aujourd’hui, l’aventure continue sous la direction d’un de ses fils prodigues les plus talentueux.

En un solo virtuose, le charismatique M. Chevalier célèbre l’héritage de la pièce qui a propulsé le Ballet National Folklorique du Luxembourg aux avant-postes de la scène européenne.

Du mercredi 01 avril 2026 au vendredi 03 avril 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 20h50

payant

De 10 à 20 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.balletnationalfolklorique.com/ +33153355000 billetterie@104.fr



