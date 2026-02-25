Simone Prattico feat. Leo Montana & Acelino de Paula en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les trois musiciens mêlent un groove envoutant à des mélodies romantiques. Une alchimie captivante entre culture méditerranéenne et musique afro-américaine.

Simone Prattico : batterie

Leo Montana : piano

Acelino de Paula : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz contemporain, standards brésiliens — Après la parution de son album « Oriundo », salué par la presse internationale, le batteur italien Simone Prattico revient avec son trio pour un concert exceptionnel avec Leo Montana au piano et Acelino de Paula à la basse.

Le vendredi 24 avril 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



