Simone Prattico feat. Leo Montana & Acelino de Paula en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Simone Prattico feat. Leo Montana & Acelino de Paula en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 24 avril 2026.
Les trois musiciens mêlent un groove envoutant à des mélodies romantiques. Une alchimie captivante entre culture méditerranéenne et musique afro-américaine.
Simone Prattico : batterie
Leo Montana : piano
Acelino de Paula : contrebasse
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Jazz contemporain, standards brésiliens — Après la parution de son album « Oriundo », salué par la presse internationale, le batteur italien Simone Prattico revient avec son trio pour un concert exceptionnel avec Leo Montana au piano et Acelino de Paula à la basse.
Le vendredi 24 avril 2026
de 21h30 à 22h30
Le vendredi 24 avril 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 25 à 30 euros
Tarif sur place : 28 à 33 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T00:30:00+02:00
fin : 2026-04-25T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-24T19:30:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00;2026-04-24T21:30:00+02:00_2026-04-24T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/
Afficher la carte du lieu 38Riv Jazz Club et trouvez le meilleur itinéraire