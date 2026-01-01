Simone Veil et les siens Mémorial de la Shoah Paris

Originaire de Nice, la famille Jacob estune famille française juive, parfaitement assimilée et profondément attachée aux valeurs républicaines. Avec la Seconde Guerre mondiale, la vie de Simone et de ses proches bascule.

À partir de documents d’archives et de témoignages, cet atelier propose de retracer le parcours de Simone Veil et des siens durant ces années de tourmente. Les mesures antijuives de Vichy, la répression de l’occupant allemand, les actes de la Résistance et l’univers concentrationnaire sont abordés en prenant appui sur plusieurs activités.

En évoquant ses multiples combats de l’après-guerre, une dernière partie s’attache à comprendre comment Simone Veil est devenue une figure majeure du XXe siècle.

Atelier et visite guidée autour de Simone Veil, pour adultes

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

