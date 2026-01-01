France, documentaire, 90 min, 10.7 Productions, France Télévisions, 2022.

Elles sont trois sœurs : Madeleine, dite Milou, Denise et Simone. Elles vivent une enfance heureuse à Nice avant que la Seconde Guerre mondiale ne brise leur bonheur. Denise rejoint la Résistance et sera déportée à Ravensbrück. Simone, Milou et Yvonne, leur mère, sont arrêtées et déportées à Auschwitz. Yvonne meurt à Bergen-Belsen. Milou revient épuisée et malade. Simone résiste à tout. De leur père, André, et de leur frère Jean, elles espèrent des nouvelles. Ils ne reviendront pas. À partir de correspondances inédites et de journaux familiaux, le film raconte le destin tragique des sœurs Jacob, l’expérience intime de l’enfer des camps et la vie d’après.

En présence du réalisateur.

En conversation avec Mathieu Lericq, docteur en études cinématographiques, critique de cinéma.

Avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah

RÉSERVER

Dans le cadre de l’exposition « Simone Veil. Mes sœurs et moi »

Le dimanche 15 février 2026

de 16h00 à 18h00

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-15T17:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-15T16:00:00+02:00_2026-02-15T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.memorialdelashoah.org/ +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

