Simone Veil, parcours d’Une vie Mémorial de la Shoah Paris

De l’hôtel Lutétia où elle arrive en 1945 de son retour de déportation aux combats menés à la tribune de l’Assemblée nationale, les participants se promènent quai de Conti devant les imposantes colonnes de l’Académie française. En inscrivant leurs pas dans un Paris du quotidien, ils partagent le récit d’une vie d’engagements.

Le parcours nous ouvre alors l’entrée du Panthéon : sous la coupole, l’hommage aux Justes de France et la dernière demeure d’un couple immortel. Figure iconique, les vies de Simone Veil ornent dorénavant le mobilier urbain à proximité du Mémorial de la Shoah, ultime étape d’un parcours marqué du sceau de l’exception.

Informations Durée : 2h30/3h

Niveau : bons marcheurs.

Important : 2 déplacements en métro sont prévus pendant le parcours, prière de se munir de titres de transport.

Lieu de rendez-vous : accueil du Mémorial de la Shoah

Le dimanche 25 janvier 2026

de 10h30 à 13h30

payant

Tarif : 6€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

