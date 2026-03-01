Simple & Efficace en concert au Silo Dans l’Oeil du Silo Association Saintes

Simple & Efficace en concert au Silo

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:59:00

Date(s) :

2026-03-21

Le samedi 22 mars , on accueille le groupe local Simple & Efficace au Silo ! Un rock décalé, une énergie punk, et l’envie de jouer sans fioritures.

Dans l’Oeil du Silo Association 97 rue de Taillebourg Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine dansloeildusilo@gmail.com

English :

On Saturday March 22, we welcome local band Simple & Efficace to the Silo! Offbeat rock, punk energy and a desire to play without frills.

