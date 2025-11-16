SIMPLE MUSIC FOR DIFFICULT TIMES THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Perpignan

Début : 2025-11-16 18:00:00

fin : 2025-11-16

2025-11-16

Théâtre de l’Archipel De sa formation classique à ses escapades dans l’univers électronique ou les musiques de ﬁlms, l’inclassable violoncelliste Gaspar Claus bouscule les frontières entre les genres et les sonorités. Pour son retour au festival, il nous propose une expérience sonore d’une grande douceur, un concert intime, pour laisser la musique apaiser nos cœurs face aux tourments du monde…

English :

Théâtre de l’Archipel From his classical training to his escapades in the world of electronica and film music, the unclassifiable cellist Gaspar Claus blurs the boundaries between genres and sounds. For his return to the festival, he offers us a gentle sonic experience, an intimate concert, to let music soothe our hearts in the face of the world?s torments?

German :

Théâtre de l’Archipel Von seiner klassischen Ausbildung bis zu seinen Ausflügen in die Welt der Elektronik oder Filmmusik, der unklassifizierbare Cellist Gaspar Claus sprengt die Grenzen zwischen den Genres und den Klängen. Bei seiner Rückkehr zum Festival bietet er uns ein sanftes Klangerlebnis, ein intimes Konzert, bei dem die Musik unsere Herzen angesichts der Qualen der Welt besänftigt?

Italiano :

Théâtre de l’Archipel Dalla sua formazione classica alle sue fughe nel mondo dell’elettronica e della musica da film, l’inclassificabile violoncellista Gaspar Claus infrange i confini tra generi e suoni. Per il suo ritorno al festival, ci offre un’esperienza sonora delicata, un concerto intimo in cui la musica placa i nostri cuori di fronte ai tormenti del mondo?

Espanol :

Théâtre de l’Archipel Desde su formación clásica hasta sus incursiones en el mundo de la electrónica y la música de cine, el inclasificable violonchelista Gaspar Claus rompe las fronteras entre géneros y sonidos. En su regreso al festival, nos propone una suave experiencia sonora, un concierto íntimo en el que la música alivia nuestros corazones frente a los tormentos del mundo?

