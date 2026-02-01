Simplement Impro ! Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme
Tarif : 5 – 5 – EUR
prix libre
Début : 2026-02-28 20:30:00
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Les Potes Au Feu, c’est avant tout une histoire d’amitié.
Buvette et petite restauration sur place.
Ouverture des portes à 19h.
Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vamagazelle@gmail.com
English : Simplement Impro !
Les Potes Au Feu is, above all, a story of friendship.
Refreshments and light meals available on site.
L’événement Simplement Impro ! Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme