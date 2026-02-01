Simplement Impro ! Squar Martin Luther King Livron-sur-Drôme

Simplement Impro !

Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble Livron-sur-Drôme Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Les Potes Au Feu, c’est avant tout une histoire d’amitié.

Buvette et petite restauration sur place.

Ouverture des portes à 19h.

.

Squar Martin Luther King Salle Morcel Paquien Espace Vivre Ensemble Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes vamagazelle@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Simplement Impro !

Les Potes Au Feu is, above all, a story of friendship.

Refreshments and light meals available on site.

L’événement Simplement Impro ! Livron-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme